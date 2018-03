Tratta e immigrazione clandestina, fermati due nigeriani a Catania

🔊 Ascolta l'articolo

La Polizia di Stato di Catania ha posto in stato di fermo due persone indiziate per i reati di tratta di persone in danno di connazionali e di favoreggiamento dell´immigrazione clandestina in concorso tra loro e con altri soggetti in Libia e in Nigeria. Si tratta di due nigeriani, Queen Enaye, di 38 anni, e Collins Omorgbe, di 31 anni. I reati sono aggravati dalla transnazionalita’ e dall´aver esposto a pericolo la vita o l´incolumita’ delle persone trasportate, che venivano fatte imbarcare su natanti occupati da numerosi migranti privi di ogni necessaria dotazione di sicurezza e di avere agito al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione e all´accattonaggio. L´attivita’ investigativa, condotta dalla Squadra Mobile di Catania e dalla Squadra Mobile di Trento, con il coordinamento della DDA, ha avuto inizio a seguito delle dichiarazioni rese dalla responsabile di un Centro di Accoglienza su alcune minori giunte presso il Porto di Catania l´11 ottobre 2017. Le indagini consentivano di individuare un gruppo di trafficanti legati da rapporti di parentela, dislocati tra la Nigeria e l´Italia, dedito al reclutamento e al trasferimento in Italia di giovanissime connazionali. Le ragazze, estremamente vulnerabili per la minore eta’, per il basso livello di istruzione e l´estrema poverta’, venivano destinate alla prostituzione nella provincia di Trento. La madame che gestiva l´attivita’ di meretricio, aveva l´incarico di curare l´immissione delle vittime nel circuito della prostituzione su strada onde assicurarne la “messa a reddito”. Le indagini consentivano di accertare che le vittime venivano minacciate per essere sottomesse e soggiogate psicologicamente anche attraverso riti esoterici. (ITALPRESS).Catania, tratta, nigeriani

