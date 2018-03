Disputa con i libici in alto mare, inseguimento e attracco al porto di Pozzallo la nave Open Arms, 218 migranti a bordo

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fra imamotovedetta libica ed una nave spagnola Ong c’è stata unna dura disputa in alto mare con momenti di tensione. I libici, infatti, hanno richiesto la “restituzione” delle donne e bambini salvati dalla nave spagnola.

E’attraccata al porto di Pozzallo la nave Open Arms della Ong spagnola Proactiva, dopo il via libera della Guardia Costiera arrivato in mattinatà dopo una notte di attesa, con 218 migranti a bordo. La nave era sfuggita all’inseguimento di una motovedetta libica che chiedeva la riconsegna dei migranti tratti in salvo al largo di Tripoli. Nel corso delle operazioni un bambino e’ stato trasbordato per essere trasferito in ospedale. “Continueremo a proteggere le vite invisibili, con un costo elevato, perche’ questa e’ la nostra missione”, si legge in un tweet della Ong. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.