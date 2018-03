🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Conto alla rovescia per la XVIII Legislatura

. L’insediamento delle nuove Camere è in programma venerdì prossimo, il 23 marzo. Come ricorda il Senato in una nota, “l’Assemblea si riunisce per la prima seduta alle ore 10:30” con ordine del giorno ‘Costituzione dell’Ufficio di Presidenza provvisorio’.

Nella prima seduta dopo le elezioni, infatti, il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età; i sei senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretari, secondo l’articolo 2 del Regolamento di Palazzo Madama.

Quindi, ci sarà la convocazione della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e il presidente provvisorio proclama eletti senatori i candidati che subentrano agli eletti in più circoscrizioni. Dopo che la giunta provvisoria ha verificato i poteri (art. 3), si passa poi all’avvio delle votazione per l’elezione del nuovo presidente.

PRESIDENZE – Proprio sul fronte dello scranno più alto di Palazzo Madama, è da giorni che si è aperto il toto-nomi. Berlusconi sarebbe pronto a inserirsi nella trattativa tra Lega e M5S legata alla Camera per spuntare la presidenza al Senato per Forza Italia con Paolo Romani.

In quota leghista, invece, il nome di punta delle ultime ore è quello di Giulia Bongiorno, che però non raccoglierebbe consenso unanime nel partito. Inoltre,in forte discesa le chance di Roberto Calderoli.

CAMERA – Per il dopo-Boldrini invece, alla presidenza della Camera, sono entrati da tempo nel toto-nomi Roberto Fico ed Emilio Carelli. Per la Lega resta in pole Giancarlo Giorgetti, che potrebbe attirare anche i voti del Pd.

Per i 5 Stelle il nome che sta circolando con insistenza è Riccardo Fraccaro. Fedelissimo di Di Maio, indicato dallo stesso leader come possibile ministro dei Rapporti col Parlamento in un eventuale governo M5S, il parlamentare trentino ha una legislatura come membro dell’Ufficio di presidenza alle spalle e potrebbe rivelarsi un alleato indispensabile nella battaglia contro i vitalizi.

