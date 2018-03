Temperature al collasso  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Arriva, anzi torna, il freddo. L’arrivo del Burian bis farà calare sensibilmente le temperature nel corso della settimana con apice mercoledì 21 e giovedì 22. Con l’avvento del Burian bis – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – le temperature torneranno a calare bruscamente fino ad andare sotto la media del periodo di circa 10/12°, collassando inevitabilmente a valori non proprio della stagione in corso; valori tipicamente invernali si misureranno sulle regioni più esposte ai venti gelidi, ossia il Nordest, con soli 2/3° di giorno attesi da lunedì 19, non più di 7° al Nordovest, sotto i 12° al Centro e non oltre i 14° al Sud che nel weekend vivrà tra l’altro l’ennesima parentesi estiva. Valori notturni addirittura sotto lo zero su buona parte della Pianura padana, di pochissimi gradi sopra di esso sulle regioni centrali. Insomma, un vero e proprio tracollo termico alle porte della primavera che non si vedeva da diverso tempo.

