450 chili di pesce sequestrati al mercato del Capo di Palermo

450 chili di pesce sono stati sequestrati durante una serie di controlli al mercato del Capo di Palermo dai militari della Capitaneria di porto e della Compagnia Carabinieri di Piazza Verdi. Elevati 7 verbali amministrativi a sei commercianti, due dei quali abusivi, per un totale di circa 16.000 euro, per violazioni in materia di etichettatura e tracciabilita’, per la vendita di pesce spada in un periodo in cui e’ vietata la commercializzazione e per vendita abusiva di novellame di sarde.

93 chili di pesce sequestrato sono stati donati in beneficenza, la restante parte sara’ distrutta perche’ risultata non idonea al consumo. (ITALPRESS).

