I “paperoni” azzurri: l’avvocato di Berlusconi il più ricco

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Il titolo di ‘paperone azzurro’ tra i neo eletti di Forza Italia va al deputato Antonio Angelucci e al senatore Niccolò Ghedini. Spulciando le dichiarazioni patrimoniali pubblicate on line sul sito Parlamento.it, si scopre che il re delle cliniche romane e patron della Tosinvest guida la hit parade dei più ricchi, dichiarando un reddito imponibile di 2 milioni 726 mila 959 euro, mentre il legale di fiducia del Cav, lo segue a ruota con 1milione 623mila 533 euro.

Al terzo posto si colloca il presidente dei deputati Renato Brunetta, con 217mila 473 euro. Dietro di lui ci sono Laura Ravetto (144mila 305 euro); il vicepresidente della Camera, Simone Baldelli (137mila 709 euro); quasi a pari merito il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (135mila 591euro) e Gregorio Fontana, ‘uomo macchina’ del partito, in qualità di responsabile organizzativo (134mila 335).

Tra i fedelissimi, soprattutto uomini azienda, che Silvio Berlusconi è riuscito a piazzare in Parlamento, con un gruzzolo ‘normale’ spiccano: Valentino Valentini (114mila 271 euro), da sempre consigliere per le relazioni internazionali, soprattutto sul fronte russo; Antonio Palmieri, curatore delle campagne elettorali azzurre sin dal ’94 e responsabile Internet del movimento forzista (94mila 144 euro) e Deborah Bergamini, responsabile nazionale della comunicazione del partito (99mila 488 euro).

Torna in Aula l’ex tesoriera Maria Rosaria Rossi, esponente di spicco del vecchio cerchio magico, 99mila 699 euro. Va menzionato per il reddito consistente (1milione 508 mila 738 euro), pur essendo rimasto fuori dalle Camere, il senatore Alfredo Messina, tesoriere uscente di Fi ed esponente di spicco del partito azienda. Stesso discorso (entrambi sono rimasti out) vale per l’ex tesoriere Rocco Crimi (532mila 382 euro) e l’ex manager Publitalia e dellutriano doc, Massimo Elio Palmizio, attuale coordinatore regionale in Emilia Romagna (101mila 811 euro).

Per la cronaca, tra gli ex dell’inner circle berlusconiano rimasti senza scranno il principale artefice del Nazareno, Denis Verdini (98mila 498 euro) che sembra ‘ritornato’ in campo dopo la visita ad Arcore di venerdì scorso, e l’ex superministro dell’Economia Giulio Tremonti (da tempo lontano da Fi), che ancora una volta si conferma tra i più ricchi con 2milioni 111mila 533 euro.

Approdano in Parlamento tanti azzurri della ‘vecchia guardia’ il cui ‘portafoglio’ oscilla tra i 90mila e i 130 mila euro. Parliamo del capogruppo al Senato, Paolo Romani (127.618euro); dell’ex presidente di palazzo Madama, Renato Schifani (112mila 507euro); dell’ex ministro Elio Vito (99mila 338 euro). Quanto alla ‘pattuglia in rosa’ sono dentro le ex ministre Maria Stella Gelmini (97mila 003), Mara Carfagna (94mila 087) e Michaela Vittoria Brambilla (120mila 159 euro).

Tra le donne elette, Anna Maria Bernini (131mila 161), Annagrazia Calabria (98mila 471,04); Gabriella Giammanco (101mila 828 ); Michaela Biancofiore (100mila 301); Elvira Savino (101mila 811); Laura Ravetto 144mila 305 euro; Jole Santelli (101mila 585); Lorena Milanato (98mila 471); Sandra Savino (98mila 136); Catia Polidori (98mila 634); Maria Rizzotti (125mila 013); l’ex governatrice del Lazio, Renata Polverini (96mila 385). (Vam/AdnKronos)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.