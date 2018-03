🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una donna di 52 anni è morta nell’incendio, divampato nel suo appartamento in via Vallombrosa a Roma. Il rogo è scoppiato al primo piano di una palazzina di quattro piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, sviluppatesi nella cucina.

