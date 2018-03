Dazi, Ue pubblica la lista dei prodotti Usa nel mirino  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

La Commissione Europea ha pubblicato la lista dei prodotti Usa contro i quali scatterebbero misure di ritorsione, nel caso in cui Washington dovesse decidere di dare corso, come annunciato, ai dazi sulle importazioni di acciaio e di alluminio dall’Ue. La lista, dieci pagine fitte, contiene, tra l’altro, i fagioli rossi secchi, alcuni tipi di riso, come il parboiled o la spezzatura di riso, il burro d’arachidi, i mirtilli rossi, il succo d’arancia, il Bourbon Whiskey americano, sigarette, tabacco da masticare e da naso, preparazioni per rossetti, per la manicure e la pedicure, numerosi tipi di jeans.

Ci sono poi una serie di prodotti siderurgici (l’elenco è lungo diverse pagine), seguiti dalle motociclette, scooter inclusi, con cilindrata superiore ai 500 cc, imbarcazioni a vela o a motore, canoe. Ci sono poi diversi tipi di cellulosa, calzature, statuette o articoli in ceramica, vetri temperati, bicchieri da tavola, lavatrici industriali e domestiche, apparecchiature elettroniche per la traduzione e carte da gioco. L’elenco, molto dettagliato, contiene numerose specificazioni ed eccezioni per ciascun prodotto.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.