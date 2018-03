“Voto italiano ha scosso l’Ue”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Le elezioni italiane hanno scosso il contesto europeo”. Sono le parole del presidente francese Emmanuel Macron, nella conferenza congiunta a Parigi con la cancelliera tedesca Angela Merkel. “Il lavoro che ci aspetta è importante in un contesto europeo profondamente scosso dopo la Brexit e profondamente scosso dopo le elezioni italiane che hanno visto imporsi gli estremismi”, ha detto Macron.

Le consultazioni italiane dello scorso 4 marzo “ci hanno consentito di toccare con mano, nello stesso tempo, le conseguenze di una duratura crisi economica e delle sfide migratorie a cui non siamo stati in grado di rispondere”.

Macron e Merkel hanno poi annunciato una ‘roadmap’ per la riforma dell’Ue e dell’Eurozona in tempo per il vertice europeo di giugno. “Per molti anni, l’Europa ha atteso che la coppia franco-tedesca andasse avanti e facesse proposte con la forza che hanno trovato in ogni momento cruciale della storia dell’Europa”, ha dichiarato Macron. “Siamo pronti a farlo”.

Il presidente francese ha quindi aggiunto che la “chiara, ambiziosa” roadmap sarà incentrata sull’Eurozona ma coprirà aree chiave quali le migrazioni e la difesa per “sposare meglio responsabilità e solidarietà”. “Germania e Francia devono fare da guida dando l’esempio”, ha aggiunto la cancelliera. “Vogliamo raggiungere un accordo su questioni che comprendono la stabilizzazione permanente e sostenibile dell’Euro, garanzie per la competitività e un piano congiunto sull’asilo”.

