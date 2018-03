🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Un’auto non si è fermata all’alt, in via Federico Ozanam a Monteverde a Roma, cercando di investire i carabinieri: nelle fasi concitate, dopo aver schivato la macchina, un carabiniere ha sparato e ha colpito accidentalmente due donne che stavano passando in motorino. Le due donne sono rimaste ferite e sono state soccorse e trasportate al San Camillo.

