Piazza Affari in rialzo con banche ed energia, Ftse Mib +0,63%  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Le borse europee archiviano l’ultima seduta della settimana in territorio positivo, con le banche e l’energia che spingono Piazza Affari, in rialzo dello 0,63%. Sull’indice principale della borsa milanese corrono i petroliferi, con Eni che guadagna il 2%, dopo la presentazione del piano strategico al 2021 e l’aumento del dividendo. Bene anche Tenaris e Saipem. Fra le banche rialzi sopra il punto percentuale per Intesa Sanpaolo, Unicredit e Bper. Positiva Tim, dopo che il fondo Elliott ha annunciato di aver superato il 5% del capitale del gruppo. Soffre invece Atlantia dopo l’accordo con Acs per il controllo congiunto su Abertis.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.