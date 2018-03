MotoGp, Dovizioso comanda le libere  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Doppietta Ducati nella seconda sessione di prove libere del Gp del Qatar nella classe MotoGp. Con la moto ufficiale Andrea Dovizioso ferma i cronometri sul tempo di 1’54″361 precedendo di soli 6 millesimi Danilo Petrucci (1’54″367) in sella a una Ducati del team Pramac. Terzo tempo per lo spagnolo della Suzuki Alex Rins (1’54″458) che si lascia alle spalle il connazionale Jorge Lorenzo (1’54″831), compagno di squadra di Dovizioso, e Andrea Iannone (1’54″841) con la Suzuki. Sesto tempo per il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1’54″850), mentre Valentino Rossi (1’54″853) è nono con la migliore della Yamaha.

