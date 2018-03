“Ti ridurrò in briciole”, via di casa il compagno aguzzino  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Te le farò pagare tutte”, “chi ha i soldi vince, ti ridurrò in briciole”. E poi, continuamente, nei confronti della compagna, il rimprovero di essere “mantenuta” e una “fallita”. La polizia di Stato di Padova ha eseguito nei confronti di un cinquantenne italiano rappresentante di commercio un’ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti.

Il provvedimento scaturisce da un’attività d’indagine condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dal P.M. Roberto d’Angelo, che ha consentito di acquisire, a carico dell’indagato, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, compiuto ai danni della compagna italiana e dei figli di sei e quattro anni.

Nel corso dell’attività investigativa, finalizzata a riscontrare il racconto della vittima, che aveva riferito di comportamenti particolarmente possessivi e autoritari dell’uomo, divenuti tanto insostenibili da decidere di separarsi, gli agenti hanno ricostruito i difficili anni di convivenza della coppia, connotata da forti discussioni e litigi e da una condotta prevaricatrice e vessatoria dell’uomo.

L’indagato le rimproverava continuamente di essere una “mantenuta” e una “fallita” (anche se la donna contribuiva con il proprio stipendio di impiegata alla gestione economica della famiglia), la denigrava ripetutamente anche davanti ai figli, con frasi del tipo “non sai gestire i bambini”, “te le farò pagare tutte”, “chi ha i soldi vince, ti ridurrò in briciole”.

E aveva evidenziato derive possessive tanto da impedirle di avere normali relazioni sociali, arrivando addirittura a non farle più frequentare la propria famiglia di origine. Durante il suo racconto la vittima, che pure denotava un forte stato di ansia e prostrazione per i comportamenti che il compagno le riservava, appariva ancora più preoccupata e allarmata per gli atteggiamenti che l’uomo assumeva nei confronti dei loro figli.

Il padre li costringeva a giocare anche quando, stanchi, non volevano più, li mordicchiava tanto da lasciare dei segni visibili, apostrofandoli, in particolare durante le fasi del gioco, con epiteti volgari e rimproverandoli per futili motivi. Condotte che, se pur non connotate da pulsioni sessuali, sono apparse comunque significative di una vera e propria violenza, seriamente pericolosa per la salute psicofisica dei due bambini.

La ricostruzione effettuata dalla polizia ha evidenziato l’elevata e attuale pericolosità del difficile contesto familiare, visto che l’uomo non aveva cessato dalla propria condotta vessatoria e denigratoria neanche dopo gli interventi delle forze dell’ordine e che la donna appariva sempre più in ansia per i comportamenti, mai cessati, del compagno.

Proprio in considerazione degli elementi descritti e raccolti dalla polizia, è stato adottato il provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare.

