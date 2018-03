SNAI, Serie A: Sampdoria-Inter, Icardi quota bollente per il gol dell’ex  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

L’argentino è a digiuno da oltre due mesi, ma la sua rete è probabile e vale 2,25 – Nerazzurri favoriti nell’«1X2», il successo è a 2,00 – Milan da riscatto dopo l’eliminazione in Europa: a 1,38 la vittoria sul Chievo

Milano, 16 marzo 2018 – Mauro Icardi osservato speciale nella 29ª giornata di campionato: il bomber dell’Inter, che non segna da oltre due mesi (l’ultima rete è quella siglata lo scorso 5 gennaio contro la Fiorentina), va a caccia del gol numero 100 in Serie A. L’occasione di realizzarlo arriva nel match di domenica contro la Sampdoria, la squadra con cui ha segnato la sua prima marcatura nel nostro campionato. Secondo i quotisti SNAI Maurito taglierà lo storico traguardo domenica all’ora di pranzo, nella sfida di Marassi. L’argentino è il nome più probabile nelle scommesse sui marcatori, a 2,25. Tra i blucerchiati, invece, risponde Fabio Quagliarella (17 gol in campionato per lui), dato a 2,75. Oltre alla personale sfida di Icardi, ci sono altri rilevanti spunti da considerare per Sampdoria-Inter: i nerazzurri provano a restare attaccati al treno Champions (sono quinti, a 52 punti, uno in meno della Lazio), i blucerchiati – settimi a 44 punti, tre meno del Milan – invece provano a riprendere quello dell’Europa League. Al riguardo le quote danno più spazio alle ambizioni interiste, nonostante la squadra di Spalletti non vinca fuori casa dallo scorso 27 novembre: il successo nerazzurro vale 2,00, si punta a 3,40 sul pareggio e a 3,75 sulla vittoria della Samp.

Chievo, mai un “2” a San Siro – Appena eliminato dall’Europa League il Milan si rituffa in campionato, con ancora in testa la rimonta verso la zona Champions. Nel prossimo turno il calendario tiene accese le speranze rossonere. L’avversario di giornata è il Chievo Verona che ha perso sei delle ultime sette partite giocate. In più, i gialloblu non hanno mai vinto nelle 16 gare giocate a San Siro contro i rossoneri: 13 ko e 3 pareggi è il loro bilancio. Le quote SNAI, a riguardo, sono particolarmente eloquenti: Milan super favorito a 1,38, pareggio a 4,50, il primo «2» del Chievo vale 9,25. Combinando le statistiche delle due formazioni si ottiene un dato da considerare in chiave scommesse: i rossoneri hanno la seconda miglior difesa interna del campionato (10 reti subite in 12 partite), il Chievo è il secondo peggior attacco esterno (8 gol in 14 partite). Tradotto in quote: «1+No Goal», ossia vittoria del Milan senza subire reti, ipotesi data a 2,00.

Juve e Napoli facili – In vetta alla classifica, invece, Juventus e Napoli continuano il loro batti e ribatti. La situazione di classifica (bianconeri primi con 4 punti di vantaggio), almeno a guardare le quote, dovrebbe restare identica a quella attuale. La squadra di Allegri gioca domani in trasferta contro la Spal ed è favorita a 1,30 (a 4,75 il pareggio e a 11 il successo spallino), la formazione di Sarri è data a quota ancora più bassa contro il Genoa al San Paolo: vittoria azzurra a 1,38, pari a 4,50 e segno «2» a 9,25.

