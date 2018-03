Il maltolo sconfigge le cellule tumorali, la scoperta è di due ricercatori italiani

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Trovata la molecola anti tumore, una notizia fin ora passata sottobanco soprattutto tra gli organi di informazione, ma è una scoperta tutta italiana. Due ricercatori precari dell’università di Urbino, Mirco Fanelli, 45 anni di Falconara e Vieri Fusi, 48 anni fiorentino, la molecola anti tumori che spinge al suicidio le cellule tumorali. In particolare modificando una singola molecola, il maltolo, una sostanza naturale contenuta nella cicoria, nel malto, cicoria, cocco e caffè, sviluppando una classe di molecole . Un procedimento spiega Fanelli partito da un laboratorio di chirurgia molecolare e con il gruppo di ricerca è stata individuata una famiglia di composti. E’ un prodotto naturale che spinge le cellule tumorali a non riprodursi, l’obiettivo è divulgare la notizia per poi sviluppare una medicina con il proposito che so persegua l’obiettivo ovvero curare il malato senza mettere in gioco gli interessi delle case farmaceutiche.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.