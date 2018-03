Seggiovia impazzita: tutti a gambe all’aria  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Seggiovia impazzita a Gudauri, in Georgia. L’impianto ha iniziato ad andare nella direzione opposta a fortissima velocità, doppia rispetto al solito, facendo letteralmente volare chi era seduto sopra.

Molti i passeggeri, si legge su pravdareport.com, rimasti feriti: 8 sono stati portati in ospedale.

Secondo testimoni oculari, la funivia sarebbe stata fermata solo dopo qualche minuto.

L’incidente sarebbe avvenuto a causa della negligenza degli addetti all’impianto.

