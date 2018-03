Il “Numero Oro” premia Sambuca con 50mila euro

🔊 Ascolta l'articolo

Nel concorso del 15 marzo scorso del 10eLOTTO le giocate vincenti sono state oltre 3 milioni e 233 mila. Grazie al “Numero Oro”, l’opzione di gioco del 10eLotto, a Mozzate (CO) e’ stata realizzata una vincita da 50 mila euro con una giocata da 3 euro. I numeri giocati sono stati: 1, 7, 9, 13, 39, 43, 49, 51, 52, 79. Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 10 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 9 su 10. Sempre grazie al “Numero Oro”, a Sambuca di Sicilia (AG) e’ stata realizzata una vincita da 50 mila euro con una giocata da 3 euro. I numeri giocati sono stati: 1, 5, 9, 11, 17, 40, 46, 71, 73, 78. Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 10 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 9 su 10. Il 10eLOTTO dall’inizio dell’anno ha premiato tutta l’Italia: sono stati, infatti, gia’ distribuiti premi per oltre 909 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. (ITALPRESS).

