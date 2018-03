Palermo, linee di contrasto alla criminalità economica: esperti a confronto

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’evasione fiscale, assieme alla corruzione, costituisce uno dei fenomeni che determinano maggiori danni all’economia italiana. Secondo le piu’ recenti stime di Eurispes e Mef, tenendo conto del Pil sommerso, l’ammontare e’ compreso tra i 250 e i 270 miliardi di euro. Come intervenire? Proprio le “Linee di contrasto alla criminalita’ economica” sono state al centro dell’incontro che si e’ svolto presso il Dipartimento di Scienze politiche e Relazioni internazionali- Dems di Palermo, nell’ambito del corso sulla “Prevenzione della criminalita’ e della corruzione”, organizzato dall’Universita’ di Palermo e dal Comando Regionale Sicilia della Guardia di finanza. “Le strategie di contrasto del fenomeno evasivo, anche sulla base delle indicazioni dell’Ocse e della Ue, si devono ora fondare su un approccio non meramente repressivo ma di prevenzione volto a realizzare un nuovo rapporto tra autorita’ fiscali e contribuente – ha spiegato Angelo Cuva, docente di Diritto tributario e responsabile scientifico del corso con Salvatore Costantino -. Bisogna cioe’ passare da una logica conflittuale a una relazione che si basi su un clima di reciproca collaborazione e fiducia e che realizzi la cosiddetta Tax compliance. Si deve passare, quindi, da una logica fondata esclusivamente sul controllo a posteriori dei comportamenti del contribuente a una basata sul confronto preventivo che garantisca una maggiore certezza giuridica e un minore contenzioso”.

A confronto Enrico Camilleri, delegato del rettore Fabrizio Micari, Costantino Visconti, dipartimento Dems, Francesco Greco, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, e Giuseppe Zafarana, capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza. “Al di la’ delle attivita’ di prevenzione e repressione svolte dalle forze di polizia, e’ tuttavia sulla formazione nei confronti delle nuove generazioni che bisogna puntare per una piu’ incisiva, diffusa e duratura cultura della legalita’ – ha sottolineato il generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino, comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza -. Formazione e cultura rappresentano due aspetti, tra loro complementari, su cui il Corpo investe molte risorse e lo fa sia con iniziative come questa con l’Universita’ di Palermo, sia attraverso i suoi reparti di istruzione, post-formazione e specializzazione. Cio’ nella consapevolezza che occorre investire nel futuro per poter assolvere ad una missione non facile: quella di garantire la sicurezza economica e finanziaria. L’illegalita’ economica va combattuta non solo con i poteri di polizia tradizionali e aggredendo i patrimoni, ma investendo in valori, in cultura della legalita’. Non ci puo’ essere, infatti, legalita’ senza cultura, perche’ non si puo’ difendere una causa senza conoscerne il valore. Formazione, cultura, etica: e’ su questi concetti dunque che si giocheranno in futuro le partite piu’ importanti”.

Secondo Ignazio Gibilaro, comandante regionale delle Fiamme Gialle, “Palermo ha tanti meriti, tra cui quello di essere stata la patria del ‘metodo Falcone’, secondo cui per contrastare la mafia bisognava seguire il denaro sporco. La Guardia di Finanza ha fatto di tale principio il cuore portante della sua azione su molteplici settori investigativi: individuando i patrimoni nascosti, i fondi neri all’estero o in Italia, individuando come il riciclaggio si insinua nel tessuto economico. In questo modo possiamo contrastare non solo la criminalita’ mafiosa, ma anche la criminalita’ economica, delle frodi, del lavoro sommerso. La regola e’ questa”.

(ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.