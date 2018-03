Palermo, sindaco Orlando alla regione: “Si convochi confronto su lavoratori licenziati”

🔊 Ascolta l'articolo

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, “dopo aver raccolto l’ulteriore richiesta delle lavoratrici e dei lavoratori licenziati dalla media e grande distribuzione commerciale ormai privi di ammortizzatori sociali”, ha sollecitato all’assessore regionale del lavoro Mariella Ippolito “la convocazione di un confronto congiunto per affrontare il tema del reinserimento occupazionale dei tanti che hanno superato la soglia dei 45 anni”.

AdnKronos

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.