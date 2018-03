Calcio: arriva a Palermo il grande appuntamento con il “Panini Tour Up! 2018”

🔊 Ascolta l'articolo

Arriva domani 17 marzo a Palermo il grande appuntamento con il “Panini Tour Up! 2018”.

La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2017-2018” da’ appuntamento ai fan delle figurine presso la filiale Intesa Sanpaolo di Via Mariano Stabile, 152 (ore 10.30-18). Il tour Panini, infatti, si arricchisce quest’anno della partnership con il Gruppo bancario, con riferimento anche nel nome al nuovo “XME Conto Up!” che la banca dedica agli under 18. Collezionisti piccoli e grandi potranno misurarsi con i giochi a premio delle “Figuriniadi”, mentre coloro che avranno completato l’album potranno ricevere il timbro ufficiale. Per partecipare a questi eventi sara’ possibile registrarsi online – sul sito www.paninitourup.it – per garantirsi l’accesso oppure direttamente presso la filiale interessata dal Tour fino ad esaurimento disponibilita’. Sara’ possibile seguire le varie tappe del “Panini Tour Up! 2018” sul sito internet www.calciatoripanini.it, la pagina Facebook “Calciatori Panini”, il canale YouTube della collezione oltre al feed Twitter ed al profilo Instagram “Figurine Panini”. Il “Panini Tour Up! 2018” tocchera’ ben 30 citta’ in tutta la penisola, per un totale di 42 giornate evento, e si concludera’ all’inizio di aprile. “Siamo lieti di tornare con il ‘Panini Tour Up! 2018′ a Palermo e in tante citta’ italiane e di incontrare migliaia di appassionati delle figurine ‘Calciatori’ di tutte le eta’”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini.

(ITALPRESS)

