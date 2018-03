Rai3, a “Cartabianca” special su patrimonio ambientale a rischio

🔊 Ascolta l'articolo

Questa sera, alle 18.25 su Rai3, a #Cartabianca si parlerà del patrimonio ambientale italiano messo a rischio da costruzioni abusive e da scempi paesaggistici. La mancata tutela del territorio e l’inquinamento atmosferico e dell’acqua sono problemi politici, scientifici e sociali che condizionano le vita dell’uomo e il futuro del pianeta.

Ospiti di Bianca Berlinguer: Mario Tozzi, geologo, Francesco Rutelli, presidente del Centro per un futuro sostenibile, e padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi.

AdnKronos

