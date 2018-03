🔊 Ascolta l'articolo

Quattro persone arrestate e diverse perquisizioni eseguite in varie abitazioni del nisseno.

L’operazione partita all’alba, anche con impiego di unità cinofile, vede i finanzieri impegnati nell’esecuzione di 4 misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale di Gela, Paolo Andrea Fiore per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di ricettazione di assegni falsi e truffe. Maggiori dettagli sull’operazione verranno esposti durante la conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Gela alle 11.

