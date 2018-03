Neonata trovata morta tra i rifiuti  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una neonata morta è stata trovata sul nastro trasportatore di un’impresa di trattamento rifiuti di Ostra, Ancona. Il nastro è stato immediatamente bloccato e i carabinieri di Senigallia sono giunti sul posto. Il pubblico ministero di turno ha avviato un’inchiesta e disposto l’autopsia per chiarire cosa sia accaduto. L’ipotesi più probabile sarebbe quella che la piccola sia stata abbandonata subito dopo la nascita in un cassonetto della zona. L’azienda raccoglie rifiuti da vari centri.

