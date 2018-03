Rifiuti d’oro, imprenditori, funzionari e professionisti in manette a Catania. Ecco i nomi.

🔊 Ascolta l'articolo

Direzione investigativa antimafia (Dia) di Catania sta eseguendo misure cautelari nel capoluogo etneo, a Roma e Milano nei confronti di funzionari pubblici, con ruolo apicale, del Comune e imprenditori impegnati nel settore Ecologia e Ambiente indagati per reati contro la Pubblica amministrazione.

Al centro delle indagini, dirette dal capo centro Dia Renato Panvino e coordinate dal procuratore Carmelo Zuccaro, l’affidamento di un appalto dell’importo complessivo di 350 milioni di euro suddivisi in tre anni.

Tra i destinatari del provvedimento cautelare emesso dal Gip su un appalto da 350 milioni di euro per la gestione triennale dei rifiuti a Catania ci sono due funzionari dell’amministrazione ai vertici del settore Ecologia del Comune e un imprenditore romano che opera nel settore della raccolta dei rifiuti in Sicilia. Le ordinanze sono state eseguite dalla Dia di Catania nell’ambito dell’inchiesta ‘Garbage affair’ coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania.

Sono sei le persone raggiunte da misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta sull’appalto da 351 milioni di euro bandito dal comune di Catania per la raccolta dei rifiuti. I provvedimenti, emessi dal gip, hanno portato al coinvolgimento di quattro funzionari e dirigenti del settore Ecologia e della Ragioneria generale del Comune etneo e di due imprenditori romani. Due degli indagati sono finiti in carcere, uno ai domiciliari e per gli altri tre sono state disposte misure interdittive. In carcere e’ finito l’imprenditore romano Antonio Deodati, 55 anni, comproprietario della IPI srl affidataria in RTI con OIKOS dal 19 febbraio 2011 al 15 maggio 2017 del servizio di igiene pubblica del Comune di Catania; gia’ socio fino al 2 marzo 2017 della ECO.CAR. srl affidataria in RTI con SENESI spa del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti del Comune di Catania, a far data dal 16 maggio 2017. All’indagato vicepresidente del Consorzio SENECO, vengono contestati i reati di turbata liberta’ degli incanti e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio.

Altro provvedimento di custodia cautelare in carcere e’ stato disposto nei confronti di Orazio Stefano Fazio, di 64 anni, responsabile dei procedimenti incardinati nella P.O. “Servizi Esternalizzati” della Direzione Ecologia ed Ambiente del Comune di Catania; Direttore Esecuzione del Contratto per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e altri servizi di igiene pubblica del Comune di Catania, cui vengono contestati i reati di turbata liberta’ degli incanti e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. E’ finito, invece, agli arresti domiciliari Antoni Natoli, 46 anni, gia’ dipendente della IPI srl, societa’ affidataria dal 19 febbraio 2011 al 15 maggio 2017 in RTI con OIKOS spa del servizio di igiene pubblica del Comune di Catania; dal 16 maggio 2017 dipendente del Consorzio SENECO, costituito tra le societa’ SENESI spa ed ECO.CAR. srl, attuali affidatarie in RTI del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti del Comune di Catania, cui vengono contestati i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio.

Inoltre, sono stati interdetti per 12 mesi dall’esercizio delle loro funzioni Francesco Deodati, 51 anni, amministratore unico della ECO.CAR. srl, cugino dell’imprenditore romano Antonio Deodati, cui viene contestato il reato di turbata liberta’ degli incanti; Massimo Rosso, 54 anni, direttore della Direzione “Ragioneria Generale – Provveditorato ed Economato” del Comune di Catania dal 20 luglio 2016; presidente del Consiglio di Amministrazione della SRR – Societa’ per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti di Catania area metropolitana, cui viene contestato il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. E sono stati sospesi per un anno, dal pubblico ufficio, rispettivamente esercitato e con totale interdizione di tutte le attivita’ ad esso inerenti, sempre Massimo Rosso, e Leonardo Musumeci, 34 anni, direttore della Direzione Ecologia ed Ambiente del Comune di Catania; Responsabile unico del procedimento per l’affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’Aro Citta’ di Catania, cui viene contestato il reato di turbata libertà degli incanti.

ITALPRESS

