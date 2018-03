Crolla ponte a Miami: 4 morti  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sono quattro le vittime del crollo di un ponte pedonale di nuova costruzione caduto su una strada a più corsie a Miami. Lo ha detto il capo dei vigili del fuoco della contea di Miami-Dade, Dave Downey, secondo cui altre nove persone risultano ferite, mentre continua l’opera dei soccorritori alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Il governatore della Florida Rick Scott ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sull’incidente per accertare le eventuali responsabilità.

