Fonte: adnkronos.com

Matrimonio finito per Donald Trump jr. Vanessa Kay Haydon, 40 anni, modella e attrice, ha chiesto il divorzio dal primogenito del presidente degli Stati Uniti, dopo dodici anni di matrimonio e cinque figli. “Dopo dodici anni, abbiamo deciso di separare le nostre strade – ha detto la coppia in una nota -. Avremo sempre un enorme rispetto l’uno dell’altra e delle nostre famiglie. Abbiamo cinque splendidi figli insieme e loro restano la nostra priorità. Chiediamo che venga rispettata la privacy”.

Vanessa e Donald jr. si erano conosciuti ad un evento di moda nel 2003 e si erano sposati due anni dopo nella residenza del padre di lui, Mar-a-Lago, in Florida.

Nei giorni scorsi, Vanessa Trump era stata vittima di un piccolo incidente, quando era stata ricoverata in ospedale dopo aver aperto una lettera con della polvere sospetta indirizzata al marito. Ma la polvere si era poi rivelata innocua.

