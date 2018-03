🔊 Ascolta l'articolo

Mezzogiorno di fuoco a Nyon per il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. L’urna deciderà quali saranno i prossimi abbinamenti del turno a eliminazione diretta.

LE SQUADRE – Il sorteggio avverà fra le 8 squadre risultate vincenti agli ottavi di finale. Tre squadre spagnole (Real Madrid, Barcellona, Siviglia); due inglesi (Liverpool, Manchester City); due italiane (Juventus, Roma); una tedesca (Bayern Monaco).

IL SORTEGGIO – E’ aperto, senza teste di serie. E non ci sono vincoli geografici: questo significa che potranno essere abbinate due squadre della stessa nazione. In poche parole, Juve e Roma potrebbero ritrovarsi contro.

DATE – Le partite di andata dei quarti di finale si giocheranno martedì 3 e mercoledì 4 aprile, mentre quelle di ritorno sono in programma per il 10 e per l’11 aprile.

