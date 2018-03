Violenze in famiglia, un arresto ed una denuncia a Marsala e Augusta

🔊 Ascolta l'articolo

I maltrattamenti in famiglia sono all’ordine del giorno. Le Forze dell’ordine reprimono con severità le violenze, gli interventi sono tanti.

I Carabinieri di Marsala hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia Fabio Raineri, di 42 anni. L’uomo da tempo metteva in atto ripetuti comportamenti violenti ai danni della moglie coetanea, con la quale condivideva un appartamento in centro citta’. L’arresto rappresenta l’epilogo di una grave storia di maltrattamenti in famiglia che si protraevano da circa cinque anni, tenuti sempre nascosti dalla donna. Una serie di comportamenti violenti mai denunciati, tacendo talvolta anche ai sanitari la vera natura delle lesioni riportate, per paura di ulteriori e piu’ gravi conseguenze che coinvolgessero lei ed i suoi figli minori. Il gip del Tribunale Lylibetano ha convalidato l’arresto stabilendo per Raineri la custodia cautelare presso un idoneo luogo di cura specializzato per pazienti affetti da disturbi comportamentali ed in grado di fronteggiare le condizioni psicologiche dello stesso, con la finalita’ di riabilitarlo ed assisterlo in un percorso di rieducazione.

I carabineiri di Augusta hanno denunciato un 40enne per maltrattamenti in famiglia e minaccia. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di una furibonda lite in famiglia. L’uomo ha minacciato di morte la propria compagna, incendiandole, al contempo, per strada, vari capi di abbigliamento. I Carabinieri, durante un’accurata ricostruzione degli eventi hanno accertato che il 40enne nell’ultimo periodo si era reso responsabile di reiterati maltrattamenti, consistenti in minacce, e quotidiane violenze fisiche e psicologiche, mai denunciate.

