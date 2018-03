Maltrattava bimbi, maestra picchiata da genitori  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

I genitori di due bambini che sarebbero stati maltrattati in una scuola materna di Taranto questa mattina avrebbero inseguito e picchiato la maestra accusata degli abusi. La vittima, dopo essersi fatta medicare in ospedale, si è recata alla caserma dei carabinieri per denunciare l’episodio. La donna ha riferito che i presunti responsabili dell’aggressione sarebbero una coppia, marito e moglie, genitori di un alunno, e il padre di un altro bambino.

La maestra venne arrestata il 23 novembre del 2017 rimanendo ai domiciliari per circa un mese e mezzo per poi ottenere la libertà. Sia durante il periodo dei domiciliari che successivamente avrebbe subito minacce e molestie da parte dei genitori degli alunni, sia per telefono che presentandosi sotto casa e citofonando. E infatti aveva presentato due denunce.

La maestra stamane si è addirittura rifugiata in un negozio per tentare di sfuggire all’aggressione ma non è riuscita ad evitarlo. Il pm ha chiesto il giudizio immediato per la vicenda dei presunti maltrattamenti di cui si sarebbe resa responsabile la maestra. Il processo comincerà il 3 maggio.

