Intesa Sp: “Noi prima banca digitale italiana”  

Fonte: adnkronos.com

Il digitale e la semplificazione sono parole chiave per Intesa Sanpaolo. Pilastri che fanno parte anche del piano industriale 2018-2021 che si pone come obiettivo quello di facilitare la vita non solo ai clienti, ma anche alle imprese. “Noi, grazie al piano che abbiamo appena chiuso, siamo diventati la prima banca digitale italiana. Abbiamo più di 7 milioni di clienti multicanale quindi che usano filiali, atm, canali digitali e abbiamo più di 3,5 milioni di utilizzatori della nostra app”, spiega Massimo Tessitore, responsabile multicanalità integrata Intesa Sanpaolo.

Numeri svelati in occasione della Milano Digital Week a cui la banca partecipa come protagonista, “non solo perché il nostro headquarter è a Milano”, ma perché “per noi il digitale è ormai un pilastro importassimo del nostro modello di servizio e del nostro modello di business”, aggiunge a margine del suo intervento, nella cornice della filiale di piazza Cordusio, dedicato all’intelligenza artificiale. “Sono incrementate in maniera drastica le interazioni digitali con i clienti, da maggio 2017 gli ingressi giornalieri sui nostri canali app hanno superato quelli su internet, quindi si sta andando verso il mobile”, spiega.

Il digitale “ha semplificato all’ennesima potenza la vita delle persone”, consegnando nelle loro mani tante possibilità: fare un bonifico, comprare un biglietto del treno, prenotare un hotel, modificare i limiti di utilizzo di una carta. Vantaggi che il gruppo bancario già offre con la tecnologia Expert System. “Oggi il mobile è essenzialmente un canale di servizio, deve diventare sempre più un canale anche di interazione commerciale dove i clienti possono chiudere in maniera più possibile ‘one click’ acquisti di vario tipo”. Ma non solo “Occorre estendere tutto quello che abbiamo fatto sui clienti privati al mondo imprese che invece è rimasto ovunque un pochino indietro. E’ il momento di semplificare, rendere digitale, togliere la carta anche qui”, chiosa Tessitore.

