Ars, diretta streaming Commissioni bocciata. M5S critico

L’Ars dice no alle dirette streaming delle commissioni. Con una lettera di tre pagine, sottoscritta dal presidente Gianfranco Miccichè, l’Assemblea regionale siciliana torna indietro sulla decisione della precedente legislatura e fa insorgere il M5S che chiede “la modifica del regolamento per rendere le dirette streaming la regola e non l’eccezione”.

“Arrampicandosi sui cavilli offerti da alcuni articoli del regolamento dell’Ars, letto, ovviamente, in maniera molto più che restrittiva, Miccichè ha di fatto stoppato la pratica delle dirette streaming sistematiche delle commissioni, anche di quelle, come quella Ambiente e Bilancio, che erano diventate una prassi nella scorsa legislatura – afferma la capogruppo M5S Valentina Zafarana – E’ vergognoso. E’ questa l’era Micciché”.

Secondo quanto scritto da Miccichè, aggiunge la capogruppo pentastellata, “le dirette dovrebbero essere approvate di volta in volta dal presidente dell’Ars, dopo delibera della commissione per la quale viene avanzata la richiesta di diretta. Operazione – sottolinea – pressoché impossibile e che di fatto lega le mani ai presidenti che finora non hanno avuto problemi a dare l’ok alle dirette”. (Man/AdnKronos)

