Borse in rialzo: Milano +0,28%  

Fonte: adnkronos.com

Chiusura positiva per le principali borse europee. Milano cresce dell’1,16%, Francoforte dello 0,90%, Parigi dello 0,67% e Londra dello 0,10%. I mercati sono restati sostanzialmente ben intonati prima e dopo l’apertura positiva di Wall Street che ha visto il Dj iniziare con un +0,29% e il Nasdaq con un +0,09%. A Piazza affari brilla Tim (+2,83%). Oggi il fondo Elliott ha chiesto la revoca di sei membri del consiglio di amministrazione di Tim e la nomina di altri sei consiglieri. Bene anche Generali +2,51% nel giorno dei conti con la proposta del cda di un dividendo di 0,85 euro per azione, in crescita del 6%.

Positivo il settore bancario dove svetta Unicredit con un rialzo del 2,36%. Il comparto ha registrato l’Addendum della Bce relativo alla svalutazione dei crediti deteriorati. Francoforte conferma i periodi di 7 anni per la svalutazione al 100% degli Npl garantiti e di 2 anni per quelli non garantiti e inserisce alcune novità che riguardano gli stock garantiti: la loro svalutazione potrà iniziare a partire dal terzo anno per un valore del 40% del credito e varrà per i crediti che saranno classificato come deteriorati in base alle specifiche Eba dal prossimo primo aprile.

In calo Atlantia (-2,33%), dopo che il gruppo ha sottoscritto un accordo vincolante con Acs e Hochtief per un investimento congiunto in Abertis mentre si riprende Fiat in frenata in mattinata sui dati delle immatricolazioni Acea in Europa ha poi chiuso con un rialzo dell’1,18%. Sale Leonardo che beneficia dei conti e del contratto relativo ai 28 NH90 ordinati dal Qatar.

