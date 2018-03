Fatta la legge, trovato l’inganno. Parità di genere ancora lontana in Parlamento

🔊 Ascolta l'articolo

(essepì) La preferenza di genere ha funzionato, ma fino a un certo punto. Il loro numero è cresciuto, ma non ha raggiunto, come voleva la legge elettorale il 40 per cento, la soglia minima. E’ la conferma che non bastano le regole, occorre la volontà di rispettarle. Infatti, le regole si possono trasgredire, trovando espedienti ed antidoti, mentre la volontà (politica) si persegue e basta. L’espediente più usato è la pluricandidatura. E’ bastato candidare una donna in più collegi per agevolare l’elezione degli uomini nelle circoscrizioni “vacanti”. E’ capitato anche in Sicilia, con Maria Elena Boschi. Grazia alla sua elezione in Alto Adige si sono liberate due circoscrizioni della presenza femminile, ed è stato così possibile dribblare il Rosatellum.

I varchi non si sono aperti durante la partita ma quando sono state scelte le regole per giocare la partita. Era facile prevedere cioè che sarebbero stati usati gli espedienti.

Comunque, non si è esagerato, anzi. La Sicilia e la Campania, solitamente fra le regioni più riluttanti a favorire la preferenza di genere, hanno fatto di più della Lombardia. Ma non c’entrano gli elettori, né gli espedienti; c’entra il fatto che nel Regno delle due Sicilia, ha trionfato il Movimento 5 Stelle che non ha fatto ricorso agli espedienti. A conferma di quanto sopra si affermava, che la volontà politica conta più delle regole. Sarà perciò necessario chiudere i varchi se si vuole perseguire la parità, come si fa intendere con l’introduzione della doppia preferenza di genere.

In Sicilia, all’indomani delle politiche il capogruppo di Forza Italia ha presentato un disegno di legge che abolirebbe la doppia preferenza di genere. Giunto sul tavolo del Presidente dell’Ars, Miccichè, è stato avviati in prima Commissione, affari istituzionali. Procedura rapida rispetto alle consuetudini. Giunto in Commissione c’è stata una composta ma forte reazione di associazioni e schieramenti politici, e la Commissione ha deciso di rimandare la discussione a tempi migliori (in questo caso…peggiori).

Citiamo l’episodio per segnalare che la Sicilia penta stellata è una cosa e quella azzurra un’altra sull’argomento parità di genere in politica.

Diamo ora uno sguardo in dettaglio sul Parlamento, deputati e senatori. Ci sono due uomini per ogni donna parlamentare. Il 34,6 per cento dei deputati eletti sono donne, il 34,8 sono senatrici, stando ai numeri calcolati da Openpolis.

Nel 2012, la precedente legislatura, avevamo il 30,7% a Montecitorio e il 28,4 a Palazzo Madama. Andando più indietro notiamo che la rappresentanza femminile è raddoppiata, pur restando sotto la soglia del 40 per cento indicato come tetto minimo dal Rosatellum.

Nella fase delle candidature, formalmente, i parametri erano stati rispettati. Su circa novemila candidati , le donne erano quasi la metà. Lo spread, la differenza, è responsabilità della composizione delle liste, che ha finito con l’avvantaggiare gli uomini, rappresentati con il 60 per cento. Stendendo la classifica dei partiti secondo l’osservanza della legge troviamo in testa il M5S, con il 39 per cento, quasi sulla soglia della misura richiesta. Seguono Forza Italia e PD, rispettivamente 35 e 34 per cento, quindi la Lega con il 31 per cento . In coda c’è Liberi e Uguali, lo schieramento che più di ogni altro ha propugnato la parità di genere. Stranezze della politica. Solo il 28 per cento degli eletti è una donna nelle liste di LeU.

Quanto alle regionali, che si sono svolte in Lombardia e nel Lazio, segnaliamo il flop della Lombardia, dove la rappresentanza femminile si è accorciata, passando dal 22 al 18 per cento. Il discorso non si esaurisce con il Parlamento. Restando al Nord, un altro caso riguarda le amministrazioni locali. Le consigliere e le sindache sono diminuite di numero, passando dal magro 14 per cento ad un magrissimo 11 per cento.

Chiudiamo con il Parlamento europeo, Strasburgo, in linea con il Rosatellum, 39,7

