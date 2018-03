Marsala, passaporti falsi e piazzati all’estero. Arrestato un poliziotto

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Un agente di polizia del Commissariato di Marsala e un marocchino, residente nella cittadina trapanese, sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine della Polizia di Stato su un giro di passaporti e di permessi di soggiorno in bianco, rubati e rivenduti nel mercato clandestino. I due arrestati sono indagati, insieme a una donna, per associazione a delinquere, peculato, corruzione, furto e ricettazione. L’ordinanza di custodia cautelare e’ stata emessa dal GIP di Trapani, su richiesta della Procura ed e’ stata eseguita, a Marsala, dagli uomini della Squadra Mobile di Trapani e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Sono stati gli stessi colleghi dell’agente di polizia arrestato a indagare e a scoprire che c’era la mano di un poliziotto infedele dietro al furto di numerosi permessi di soggiorno e di passaporti in bianco, avvenuto un anno fa a Trapani. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile trapanese e del Servizio Centrale Operativo, l’agente di polizia consegnava i documenti in bianco al marocchino che, con la complicita’ della donna denunciata, si occupava di “piazzarli” all’estero. I documenti, poi, venivano contraffatti e venduti a cittadini extracomunitari, per consentire loro di fare ingresso in Italia o in altri Paesi europei.L’agente di polizia infedele si trova ora nel carcere romano di Regina Coeli ed e’ stato sospeso dal servizio, mentre l’altro indagato e’ stato condotto nel carcere di Trapani. (ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.