Fonte: adnkronos.com

Ogni tumore ha delle caratteristiche molecolari che lo rendono diverso dagli altri. Alterazioni genetiche che possono diventare un bersaglio. La medicina personalizzata, spiega l’oncologo Armando Santoro, punta proprio a questo: dare al paziente giusto la terapia giusta sulla base delle carta d’identità genetica della sua malattia.

