Al via i pre-ordini per la Polestar 1

DI ITALPRESS

E’ disponibile in termini di pre-ordine in 18 diversi Paesi in tutto il mondo Polestar 1, la prima auto del nuovo marchio Polestar sinonimo di vetture elettrificate ad alte prestazioni. Insieme all’apertura dei pre-ordini, un nuovo car configurator consentira’ ai clienti potenziali di visualizzare la loro Polestar 1 prima di piazzare il pre-ordine. “Con oltre 7.000 persone interessate ad avere una Polestar 1 dal momento del lancio a oggi, ci sentiamo a dir poco incoraggiati nella nostra azione alla luce di tanta passione dimostrata nei confronti del nostro prodotto. Da questo momento iniziamo a fare tutto quello che serve per consegnare questa bellissima auto ai nostri primi clienti” afferma Thomas Ingenlath, Chief Executive Officer di Polestar. Il processo di pre-ordine comporta il versamento di una somma di 2.500 Euro completamente rimborsabile. Importante sottolineare che non si tratta di una caparra bensi’ di un modo per confermare il proprio posto nella lista d’attesa per la Polestar 1. Non garantisce infatti in alcun modo la disponibilita’ dell’auto. Sara’ possibile effettuare pre-ordini nei seguenti 18 mercati: Cina, Stati Uniti, Svezia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Finlandia, Francia, Polonia, Austria, Spagna, Italia, Danimarca, Portogallo e Canada. “La mobilita’ elettrica e’ l’area su cui si concentra oggi l’attenzione dell’industria automobilistica e Polestar si colloca al centro di questo orientamento tecnologico con la sua proposta di vetture elettrificate d’eccellenza e di servizi rivoluzionari orientati alle esigenze dei clienti,” dichiara Ingenlath, che aggiunge: “L’accoglienza positiva riservata alla Polestar 1 ci

conferma il successo presso i clienti della nostra brand

proposition: ‘Pura, All’avanguardia, Performante'”. La Polestar 1

e’ una GT coupe’ 2+2 ibrida ad elevate prestazioni in grado di

erogare una potenza di 600 CV e 1.000 Nm di coppia motrice e di percorrere fino a 150 km in modalita’ esclusivamente elettrica – un’autonomia superiore a quella di qualunque altra auto ibrida al mondo. Il propulsore Electric Performance Hybrid e’ costituito da un motore endotermico che aziona le ruote anteriori e da un doppio motore elettrico sull’asse posteriore che aziona quelle posteriori attingendo a una potenza complessiva di 34 kWh. In breve, la Polestar 1 e’ una vettura elettrica che puo’ ricorrere a un motore a combustione interna come supporto alla propulsione elettrica sulle lunghe distanze, quando necessario.

