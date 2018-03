Icona di casa Fiat si evolve con la 500 Collezione

🔊 Ascolta l'articolo

DI ITALPRESS

Dopo il vernissage sul prestigioso palcoscenico del Salone Internazionale di Ginevra, e’ possibile ordinare dal mese di marzo in tutti gli showroom Fiat, la nuova 500 Collezione. Una serie speciale che celebra lo stile e il design senza tempo della 500, la sua proverbiale iconicita’ e la personalita’ sempre alla moda. In puro stile 500, viaggia verso la primavera con uno spirito fresco e sofisticato, che emerge dalla cura sartoriale e dagli esclusivi abbinamenti di colori e materiali. Disponibile sia come berlina sia nella piu’ esclusiva versione cabrio, mostra dettagli di stile frutto di una reinterpretazione moderna dei tratti estetici distintivi dell’antesignana, con cromature specifiche sul paraurti anteriore, sul cofano e sulle calotte degli specchietti anteriori. Di serie i cerchi in lega da 16″, mentre a richiesta si puo’ optare per diverse livree: i nuovi bicolore “Primavera”, Bianco e Grigio, bicolore “Acquamarina”, Bianco e Verde e l’Avorio Taormina, in alternativa al Bianco Gelato e al Blu dipinto di Blu. A siglare infine l’eleganza della vettura il logo “Collezione” in corsivo che spicca cromato sul portellone posteriore e la linea di bellezza grigio/bianco/grigio presente sia sulle vetture bicolore che monocolore. La stessa sobria ma avvolgente eleganza caratterizza anche l’abitacolo che mostra scelte originali. La plancia riprende il colore esterno, bianco nell’abbinamento con il bicolore “Primavera” e verde nell’abbinamento con il bicolore “Acquamarina”. Bicolore anche i sedili, con la seduta grigia a strisce e la sommita’ avorio, con il logo 500 ricamato, all’altezza delle spalle. Negli interni spicca il logo “Collezione”, ricamato sui tappetini. La nuova Fiat 500 Collezione, poi, offre il meglio in termini di connettivita’ e tecnologia: e’ infatti disponibile a richiesta la radio Uconnect 7” HD LIVE, che consente l’integrazione ad Apple CarPlay e Android Auto e, a richiesta, il navigatore integrato con mappe Tom Tom, il dispay 7” TFT, il piu’ ampio della categoria, e, per gli amanti della musica in auto, il sistema Beats Audio Hi-Fi. Infine, la gamma motori: e’ possibile scegliere tra propulsori a benzina, a doppia alimentazione benzina+GPL e gasolio, con potenze da 69 a 95 CV, anche con cambio robotizzato Dualogic e paddle shift.

