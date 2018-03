🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il Parlamento Europeo ha mandato un segnale “forte” al Consiglio sull’assegnazione della nuova sede dell’Ema ad Amsterdam e ha posto condizioni stringenti all’Olanda sui tempi di consegna delle sedi dell’agenzia, spiega a margine dei lavori della plenaria, a Strasburgo, l’eurodeputato Giovanni La Via (Ap, gruppo Ppe).

