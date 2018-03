Catania, vedetta avvisava al suono di tromba, arrestati 4 pusher

🔊 Ascolta l'articolo

Carabinieri di Catania hanno arrestato quattro persone ritenute responsabili del concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Uno di loro si era posizionato sulla terrazza di un immobile ubicato proprio tra due strade, così da avere sotto controllo tutta l’area sottostante ed avvertire i complici, con uno squillo di tromba, sull’eventuale arrivo di forze dell’ordine. Una seconda vedetta si posizionava proprio all’angolo tra le due vie e gli altri due si alternavano nel ricevere i clienti, prendere le ordinazioni e il denaro corrispondente, per poi recarsi in un giardino abbandonato dove, all’interno di uno zaino, prelevavano le dosi di stupefacente consegnate successivamente agli assuntori, tramite spostamento in scooter.

