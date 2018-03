Parcheggio abusivo all’ombra dei Templi, arrestato albergatore. Indagati due funzionari regionali

🔊 Ascolta l'articolo

I poliziotti della Digos di Agrigento hanno arrestato per abuso d’ufficio e falso ideologico l’albergatore Vincenzo Sinatra, 82 anni, titolare dell’hotel della Valle. Sinatra, con la complicita’ di un architetto e di due funzionari della Regione siciliana, anche loro indagati, sarebbe riuscito ad ottenere la vendita di un terreno di proprieta’ del demanio a prezzi stracciati. La zona, che e’ stata adibita a parcheggio dell’albergo, sarebbe stata in realta’ inalienabile. Il provvedimento che gli applica gli arresti domiciliari e’ stato firmato dal gip Francesco Provenzano, su richiesta del pm Alessandra Russo. (ITALPRESS).

