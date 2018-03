Casteltermini, armato di revolver entra in municipio, scatta il panico. Arrestato

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Attimi di paura al comune di Casteltermini, in provincia di Agrigento. Arrestato un pensionato, di 62 anni, che nascondeva in tasca una pistola calibro 38. L’uomo si e’ presentato in Municipio chiedendo di volere parlare con il Sindaco, per alcuni sussidi che aveva richiesto in passato. Dopo essere entrato in sala d’attesa, si e’ seduto ad aspettare ma nessuno poteva in quel momento immaginare che nascondesse sotto il giubbotto una pistola. Dopo alcuni minuti, il pensionato, che chiedeva insistentemente di volere conferire con il Sindaco, ha iniziato a manifestare un evidente nervosismo, tanto che ha insospettito un vigile urbano. L’agente intuendo che c’era qualcosa che non andava, ha informato i carabinieri. I militari, giunti sul posto, notando qualcosa di anomalo all’altezza della cinta dei pantaloni dell’anziano, dopo avere indossato i giubbotti antiproiettile, armi in pugno, lo hanno immobilizzato, sotto lo sguardo stupito e impaurito di altri cittadini. Cosi’ da una tasca e’ saltata fuori una pistola a tamburo calibro 38, con matricola abrasa, carica con 5 colpi, pronta a fare fuoco. Il pensionato e’ stato arrestato per porto illegale di arma da fuoco clandestina e accompagnato in carcere. La pistola e’ stata sequestrata per essere sottoposta ad accertamenti balistici a cura dei carabinieri del Ris. Sono in corso accertamenti per fare luce sul movente. (ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.