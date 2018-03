🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Laura Pausini ‘hostess’ per un giorno sul volo AZ2045 operato da Alitalia per presentare il nuovo album ‘Fatti sentire’ e il tour mondiale che partirà dal Circo Massimo il 21 e 22 luglio. Ha accolto i giornalisti a bordo per la conferenza stampa ‘on air’ con un “benvenuti a bordo del volo Alilaura”, per poi dare tutte le indicazioni del viaggio e servire da bere agli ospiti del volo. L’album uscirà domani 16 marzo edito da Warner.

