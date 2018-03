🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una foto che lo ritrae con una pistola in mano e la frase choc: “#schoolshooting è ora di ammazzare i bambini dell’asilo”. E’ l’immagine postata sul proprio profilo Instagram dal 24enne italiano di origine lettone arrestato dalla polizia a Viterbo per possesso di materiale utile al confezionamento di ordigni esplosivi.

