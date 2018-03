A Salemi (Tp), ritualità, tradizione e contemporaneità del pane

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Anche quest’anno l’arte è protagonista all’interno della Festa di San Giuseppe, in programma a Salemi (Trapani) da domani al 25 marzo. Sabato prossimo prenderà il via, presso il Palazzo del Museo nell’ex Collegio dei Gesuiti, la quarta edizione della mostra ‘Ritualità, tradizione e contemporaneità del pane. Verso la costituzione dell’Ecomuseo del Grano e del Pane’, curata da Giuseppe Maiorana.

L’esposizione – realizzata in collaborazione con il Polo museale regionale d’arte moderna e contemporanea di Palazzo Riso, a Palermo, e con Palazzo D’Aumale, a Terrasini – resterà aperta fino all’8 aprile. “I temi della tradizione, così come il rapporto con la forma e lo spazio pubblico – racconta Maiorana -, saranno presentati nella loro installazione in modo da giungere a una riflessione sul come proseguire oggi, a distanza di secoli, una tradizione, o su come quella stessa tradizione possa generare nuove forme che siano facilmente riscontrabili nella nostra quotidianità”.

A prendere parte alla mostra, nata da un progetto dell’assessorato alle Culture del Comune di Salemi, sarà il collettivo artistico ‘Alterazioni Video’, fondato a Milano nel 2004 da Paololuca Barbieri Marchi, Alberto Caffarelli, Matteo Erenbourg, Andrea Masu e Giacomo Porfiri.

Da allora, ‘Alterazioni Video’ – la cui ricerca varia tra lo spazio e i segni estetici arricchendosi di un forte carico emotivo e metaforico – ha partecipato a varie mostre internazionali come Disobedience (Berlino 2005), Biennale di Venezia (2007), Remote Control (Shanghai 2007), Manifesta 7 (Rovereto 2008), 12esima Biennale di architettura di Venezia (2010) e Freak Out (New York 2013).

AdnKronos

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.