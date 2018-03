Siracusa: buco da 7,5 mln di euro, sequestrata clinica e indagati amministratori

🔊 Ascolta l'articolo

Entrambe le società, casa di cura Villa Azzurra srl e Gesin srl, sono riconducibili allo stesso gruppo familiare, ragion per cui, spiegano gli investigatori, l’affitto di azienda e la successiva cessione parrebbero preordinati a svuotare la società ‘decotta’ per continuare le attività con la società in bonis, la Gesin srl, che nel frattempo ha acquisito le autorizzazioni sanitarie regionali già di titolarità di Villa Azzurra. Il preliminare di vendita dell’azienda ovvero dei suoi asset strumentali all’esercizio dell’attività, rappresenterebbe allo stato l’ultimo atto di una complessa operazione finalizzata a permettere agli amministratori di una società in stato di insolvenza – Villa Azzurra- di intraprendere la medesima attività di impresa, con la stessa azienda, ma con una società diversa – Gesin srl – sempre dagli stessi amministrata, con pregiudizio dei creditori, soprattutto di quelli pubblici”. Allo stato gli indagati sono tre. Si tratta dell’amministratore di fatto di entrambe le società, a cui sono contestate diverse ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta fraudolenta per distrazione alla causazione dolosa del fallimento della società, nonché la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, e dei due amministratori di diritto. L’azienda è stata affidata in custodia al rappresentante legale della casa di cura per la sola ordinaria amministrazione della clinica. Dalle prime ore dell’alba sono in corso perquisizioni nelle sedi societarie di Siracusa e Floridia e le abitazioni degli indagati.

AdnKronos

