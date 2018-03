Tennis: Torneo Shenzhen: il siciliano Caruso ai quarti

🔊 Ascolta l'articolo

Salvatore Caruso si e’ qualificato per i quarti di finale del “2018 Pingshan Open”, torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 75mila dollari in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina. In un secondo turno disturbato non poco dalla pioggia, il 25enne siciliano di Avola, numero 185 del ranking mondiale, ha sconfitto per 6-3, 3-6, 6-4, dopo poco piu’ di due ore e tre quarti di partita, il giapponese Hiroki Moriya, numero 332 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, che all’esordio aveva eliminato l’australiano Jordan Thompson, numero 98 Atp e seconda testa di serie del torneo. Venerdi’ Caruso si giochera’ un posto in semifinale con il bielorusso Ilya Ivashka, numero 148 Atp e settima testa di serie del torneo, “giustiziere” al primo turno di Stefano Napolitano.

