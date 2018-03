Federer, trionfo agli Oscar dello Sport  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Domina il tennis ai Laureus World Sports Awards andati in scena a Montecarlo. E’ l’icona del tennis maschile, Roger Federer ad aggiudicarsi la sua quinta e sesta statuetta, diventando lo sportivo Laureus più decorato della storia alla cerimonia di premiazione 2018. Federer si è imposto nella categoria Sportsman of the Year, e Comeback of the Year Award, a riconoscimento dei risultati ottenuti dopo una grave lesione al ginocchio. La ex numero uno del tennis femminile, Serena Williams, ha vinto il Sportswoman of the Year Award. C’è anche un po’ di Italia ai Laureus di Montecarlo, con la leggenda della Roma, Francesco Totti, che ha ricevuto il premio alla carriera il Laureus Academy Exceptional Achievement Award

