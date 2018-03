🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ crisi aperta tra il Qatar, da una parte, e un quartetto di Paesi arabi guidato dall’Arabia Saudita, dall’altra. Da giugno l’emirato è sotto un durissimo embargo, ma Doha nega che il Paese sia in difficoltà. Intanto cerca sponde internazionali per rompere l’isolamento.

