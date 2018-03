Inarrestabile Goggia: suo il SuperG  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sofia Goggia vince il SuperG delle finali di Coppa del Mondo di Are. La bergamasca, oro olimpico in discesa e vincitrice della Coppa di specialità sempre in discesa, completa la sua prova in 1’07″92 precedendo la tedesca Viktoria Rebensburg (1’08″24) e la statunitense Lindsey Vonn (1’08″45).

Quarto posto per la svizzera Michelle Gisin (1’08″67) che si lascia alle spalle l’altra azzurra Federica Brignone (1’08″85) e l’atleta del Liechtenstein Tina Weirather (1’09″00) che si aggiudica la Coppa del Mondo di specialità.

