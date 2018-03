Dal “Caffè Mafiozzo” agli snack “Chilli Mafia”, per Coldiretti brand da business milionario

🔊 Ascolta l'articolo

“Un business milionario che si estende dai ristoranti ai prodotti, dal caffe’ ‘Mafiozzo’ stile italiano dalla Bulgaria agli snack ‘Chilli Mafia’ della Gran Bretagna, dalle spezie ‘Palermo Mafia shooting’ della Germania fino alla salsa ‘SauceMaffia’ per condire le patatine e quella ‘SauceMaffioso’ per la pasta scovate a Bruxelles nella Capitale d’Europa”. E’ quanto afferma la Coldiretti che, nel commentare positivamente la sentenza della Corte Ue che accoglie la richiesta dell’Italia di invalidare il marchio alla catena di ristoranti spagnoli “La Mafia” (“La Mafia se sienta ala mesa”), denuncia i troppi casi in cui si fa affari sfruttando a tavola gli episodi, i personaggi e le forme di criminalità organizzata più dolorose e odiose, a danno dei veri prodotti agroalimentari Made in Italy. Un oltraggio considerato insopportabile da due italiani su tre (65%) che non tollerano il luogo comune diffuso all’estero che porta gli stranieri ad assimilare l’Italia alla mafia, secondo un’indagine Coldiretti/ixe’. “Il caso spagnolo – denuncia la Coldiretti – non e’ purtroppo isolato poichè in tutto il mondo dal Messico a Sharm El Sheik, dal Minnesota alla Macedonia si trovano ristoranti e pizzerie ‘Cosa Nostra’ mentre a Phuket in Thailandia c’è addirittura un servizio take-away.

Ma nei diversi continenti ci sono anche i locali ‘Ai Mafiosi’, ‘Bella Mafia’ e ‘Mafia Pizza’. E su internet – continua la Coldiretti – e’ possibile acquistare il libro di ricette ‘The mafia cookbook’, comprare caramelle sul portale www.candymafia.com o ricevere i consigli di mamamafiosa (www.mamamafiosa.com) con sottofondo musicale a tema”.

ITALPRESS

